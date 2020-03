Astronaut Buzz Aldrin gibt Tipps für die Corona-Quarantäne

Der 90-jährige Buzz Aldrin erzählte ARS Technica, wie er einer Ansteckung mit dem Coronavirus aus dem Weg geht.

Es ist nicht die erste Quarantäne für den 90-jährigen Ex-Astronauten Edwin E. "Buzz" Aldrin: Nach der Apollo-11-Mission, die in der spektakulären Mondlandung im Jahr 1969 gipfelte, mussten Aldrin und sein Kollege Mike Collins in 21-tägige Quarantäne. Nach der erfolgreichen Mission landeten die beiden im Pazifik, von wo sie zu einem US-Flugzeugträger für eine anschließende Quarantäne gebracht wurden. "Damals joggten wir einfach die Gänge auf und ab", erinnerte sich Aldrin gegenüber ARS Technica.

Auf die Frage, wie sich der 90-Jährige derzeit vor dem, für ihn vermutlich tödlichen, Coronavirus schütze, sagte Aldrin: "Ich sitze auf meinem Arsch rum und verschließe die Türen." Da viele Leute in kleinen Wohnungen, wie etwa in San Francisco, "eingesperrt" wären, erzählt Aldrin von seiner Zeit in Quarantäne im Jahr 1969, um den derzeit Betroffenen Mut zu machen: "Also, Mike Collins und ich nutzten die Zeit um Sport zu machen. Wir rannten die Gänge auf und ab. Dabei kamen wir immer an diesem Riss im Fußboden vorbei, aus dem dutzende Ameisen rauskletterten - Beschäftigung ist in solchen Zeiten das beste Mittel um nicht durchzudrehen."

