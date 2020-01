Australien-Inferno: Buschfeuer bedroht TV-Camp

Sydney. Katastrophenalarm im Südosten Australiens: In den Bundesstaaten New South Wales (südlich von Sydney) und Victoria mussten Dutzende Städte evakuiert werden, darunter beliebte Touristenorte entlang der Küste. Es bildeten sich kilometerlange Staus, das Benzin ging aus, Strom gibt es keinen mehr, auch kein Trinkwasser. Dazu heftige Winde und 46-Grad-Hitze.

Panik am Strand. Die Polizei eskortierte die langen Auto-Konvois im dichten Rauch aus dem Feuerinferno. Im beliebten Küstenort Mallacoota hatten Urlauber und Einheimische nur noch eine Chance: Flucht an den Strand. Zusammengekauert und mit Schutzmasken saßen Tausende im seichten Wasser und warten auf Hilfe.

Freitag begann schließlich die Massenevakuierung. Die Menschen wurden auf Marineschiffe gebracht. Gepäck durften sie keines mitnehmen, auch die Tiere mussten sie zurücklassen.

Horror. 8.000 Koalas sind bisher in den Flammen umgekommen. Mehr als 100 Millionen Tiere sind nach konservativen Schätzungen bisher getötet worden. Andere Quellen sprechen bereits von 200 Millionen.

Ein 250 Kilometer langer Küstenstreifen südlich von Sydney ist Sperrgebiet. Rund 20.000 gebürtige Österreicher leben in Australien: „Bisher liegen uns keine Meldungen über Opfer vor“, so Peter Guschelbauer vom Außenministerium.

Tennis. Österreichs Tennisstar Dominic Thiem startet heute in Sydney mit dem Austro-Team und Coach Thomas Muster ins ATP-Turnier in Sydney. Bisher ist das Turnier noch nicht betroffen. Der für nächste Woche in Canberra angesetzte Tennis-Challenger der Herren ist wegen der Brände aber in die 620 Kilometer westlich gelegene Stadt Bendigo verlegt worden.

Karl Wendl

Wegen der Buschbrände ist im RTL-Dschungelcamp das Lagerfeuer verboten.

© getty images

Am 10. Jänner startet in Australien die 14. Staffel der Dschungel-Show. 12 Promis sind in einem Camp eingesperrt, darunter Venusfalle Sonja Kirchberger, Österreich Beitrag an der Ekelshow. Im Camp herrscht nun absolutes Lagerfeuer-Verbot. Diesmal ist nur ein gasbetriebenes Lagerfeuer erlaubt, teilte der Sender mit. Auch Kerzen sind wegen der Brandgefahr verboten.

Der Drehort befindet sich in Bundesstaat New South Wales, der betroffenen Region. Allerdings sind die Brände noch Hunderte Kilometer entfernt: „Wir verfolgen die dramatische Situation genau. Es ist aber nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen“, so RTL.

Österreicherin Kathrine Picker: "Wir hatten Glück, konnten gerade noch flüchten"