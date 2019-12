Australien: Tausende Menschen von Flammen eingekesselt

Dieses Silvester-Drama bewegt die ganze Welt: 'Überall weht Glut in den Straßen' - 'Es ist im Moment absolut schrecklich', schreiben die, von den Flammen eingeschlossenen, Menschen in Australien.

Melbourne/Sydney. In dem australischen Küstenort Mallacoota suchen Tausende Touristen und Bewohner in Geschäften und am Strand Schutz vor den die Stadt umzingelnden Buschfeuern. Robert Phillips, Miteigentümer eines lokalen Supermarktes, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, er beherberge etwa 45 Menschen in seinem Geschäft, während andere zum Hafen der Stadt geflohen seien.

© Saeed KHAN / AFP

"Überall gibt es Brände - überall weht Glut in den Straßen", sagte Phillips telefonisch. "Es gibt hier viele Kinder, die nicht richtig atmen können." Die Stadt sei von der Außenwelt abgeschnitten.

© Screenshot (Twitter) Der Himmel glüht blutrot

Video zum Thema: Tausende von Flammen eingeschlossen Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Auf Social-Media-Beiträgen von noch in der Stadt eingeschlossen Menschen sieht man blutroten, Rauch verhangenen Himmel und Touristen, die Schulter an Schulter am Strand liegen, einige tragen Gasmasken. Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates Victoria, Andrew Crisp, sagte, rund 4.000 Menschen würden am Strand vor den Flammen Schutz suchen.

© New South Wales Rural Fire Service / AFP

Unter ihnen ist Bewohner Mark Tregellas, ein pensionierter Polizist, der seine wertvollsten Besitztümer in sein Wohnmobil verpackt hatte, um sich beim überfüllten Bootsrampenparkplatz in Sicherheit zu bringen. Tregellas sagte, das Ausmaß der Bedrohung sei unfassbar, die Evakuierungsmaßnahmen beispiellos. Er habe etwa ein Dutzend Gasflaschen den ganzen Morgen über explodieren gehört. In Australien wird Gas aus an den Außenwänden von Häusern montierten Flaschen zum Kochen und zur Warmwasserbereitung genutzt. "Das ist katastrophal," sagte er am Telefon zu Reuters.

Die lokale Radiomoderatorin Francesca Winterson, die in einem Gebäude an der Hauptstraße der Stadt Zuflucht fand, sagte dem australischen Sender ABC, dass Sirenen von Lautsprecherdurchsagen in der ganzen Stadt begleitet würden, die die Menschen warnten, unverzüglich Unterschlupf zu suchen. "Es ist im Moment absolut schrecklich", sagte Winterson zu ABC. "Wir haben stürmische Winde, wir sind umgeben von rotem Himmel und Staub, beißender Rauch und Glut fallen auf die Stadt, und wir sind völlig isoliert."

Australien kämpft seit Monaten mit riesigen Buschbränden, vor allem an der Ostküste. Erschwert wird der Kampf gegen die Flammen durch Rekordhitze und große Trockenheit. In den vergangenen Wochen wurden mehr als vier Millionen Hektar in ganz Australien zerstört.

Feuer-Tornado erfasst Lkw: Fahrer tot