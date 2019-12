Auto kracht in Flughafen-Terminal

40-Jähriger lenkte seinen Wagen auf der Flucht vor der Polizei in das Terminal.

Es gleicht einem Wunder, dass am Sarasota Bradenton International Airport im US-Bundesstaat Florida niemand verletzt wurde. Wie das Video einer Überwachungskamera zeigt, krachte ein Mann mit seinem 2015 GMC Sierra durch das Flughafen-Terminal und stoppte erst bei der Autovermietung.

Die Hintergründe des spektakulären Crashs sind noch unklar. Wie lokale Medien berichten, fuhr Juan Monsivis mit ca. 160 km/h, als er gegen 3:15 am Dienstagmorgen in das Terminal krachte. Laut Polizei soll der 40-Jährige bereits zuvor wegen rücksichtlosem Fahren aufgefallen sein. Der Fahrer flüchtete vor der Polizei und lenkte seinen Wagen dann in das Flughafengebäude.

© County Jail

Wie durch ein Wunder wurde beim Unfall außer Monsivis keiner verletzt. Der Schaden am Gebäude ist jedoch enorm und wird auf 250.000 Dollar geschätzt.