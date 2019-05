Baby so groß wie ein Apfel

In San Diego (Kalifornien) kam, wie jetzt bekannte wurde, ein Frühchen mit nur 245 Gramm zur Welt. Der Säugling in Apfelgröße überlebte. Nach fünf Wochen wurde das Mädchen aus der Intensivbehandlung kerngesund und mit einem Gewicht von 2,5 Kilo entlassen. Ärzte und Pfleger gaben ihr den Spitznamen „Saybe“. Die Eltern wollten den echten Namen nicht publik machen.

© APA/AFP/Sharp HealthCare./HO

Guinness-Buch

Nach Komplikationen wurde „Saybe“ per Kaiserschnitt bereits in der 23. Schwangerschaftswoche im Sharp Mary Birch Hospital entbunden. Normalerweise kommen Babys nach 40 Wochen. Der Grund: Der Fötus hätte sich nicht mehr weiterentwickelt, auch das Leben der Mutter war in Gefahr. „Saybe“ ist nun Rekordhalterin im Guinness-Buch als leichtestes, überlebendes Frühchen der Welt. Zuletzt wurde 2004 in Chicago ein Baby mit nur 260 Gramm geboren. (bah)