Beliebtheitswerte steigen in Krise

Rund 51 Prozent der Franzosen "haben Vertrauen" in Macron.

Die Beliebtheitswerte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind mitten in der Coronavirus-Krise auf ein Zweieinhalbjahres-Hoch gestiegen.

Das geht aus einer Umfrage von Harris Interactive für LCI Television hervor. Rund 51 Prozent der Franzosen "haben Vertrauen" in Macron. Das ist ein Anstieg um 13 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat und der höchste Wert seit Jänner 2018. Im Kampf gegen das Coronavirus stimmte Frankreich seine Bürger auf eine Verlängerung der Ausgangssperre ein.

Macron sprach am Freitag in Paris von einem "Wettlauf mit dem Virus". Beratungen im Parlament zur Ausrufung eines "Gesundheitsnotstandes" verzögerten sich dagegen. Dieser soll der Regierung umfassende Sondervollmachten geben.

In Europa ist Frankreich eines der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder. Den Behörden zufolge stieg die Zahl der bestätigten Infektionen zuletzt auf rund 11.000, 372 Menschen starben an den Folgen des Virus.