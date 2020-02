Bereits fünf Coronavirus-Fälle: Wie viele haben sich noch angesteckt?

72-jähriger Infizierter lag 10 Tage in offener Station - mit wie vielen Personen hatten die anderen Corona-Patienten Kontakt?

Österreich-weit/Europa-weit. Das Coronavirus hat die Bundeshauptstadt erreicht: Drei Fälle sind am Donnerstag in Wien bestätigt worden. Damit gab es bis zum Abend fünf bestätigte Infizierte in Österreich. "Wir rechnen mit weiter steigenden Zahlen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einem Pressebriefing. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte aber: "Wir sind auf einem guten Weg." Doch bleiben auch noch offene Fragen.

+++ Alle aktuellen Infos im oe24-LIVETICKER weiter unten +++ Wie viele haben sich noch angesteckt? Ein 72 Jahre alter Mann, der mit dem Coronavirus infiziert ist, lag zuvor bereits zehn Tagen mit klassischen Grippe-Symptomen in der offenen Station der Rudolfstiftung in der Landstraße. Am Donnerstag wurde er ins Kaiser-Franz-Josef-Spital überstellt. Die Spitalsmitarbeiter wurden in häusliche Quarantäne geschickt, Besucher des Mannes auf das Coronavirus getestet. Von drei weiteren Fällen weiß man noch gar nicht mit wie vielen Personen sie Kontakt hatten und auf welchen Stationen sie gelegen sind. Nun ist es an Gesundheitsminister Anschober dringende Auskunft zu geben, wie viele womöglich noch angesteckt sind. "Ein Infizierter steckt bis zu zwei bis drei Personen an" Mediziner Marcus Franz sagt gegenüber oe24: "Alle die sogenannte Spreader sind, sind wahrscheinliche Multi-Spreader. Das heißt, dass ein Infizierter weitere zwei bis drei Personen ansteckt. Man könnte sich damit ausrechnen, wie viel da schon infiziert sind." © APA

Krisensitzung im Bundeskanzleramt

Zuvor fand im Bundeskanzleramt ein Treffen mit den Landeshauptleuten, Experten des Gesundheits- und Innenministeriums statt. Die Kapazitäten in den Bundesländern sollen bestmöglich gesteigert werden, sagte Kurz. Insgesamt 1.000 Testungen pro Tag seien möglich.

Anschober kündigte Verordnungen und Erlässe an, damit Verdachtsfälle österreichweit einheitlich behandelt werden. Diese sollen am morgigen Freitag per Erlass in Kraft treten und umfassen die Bereiche Kindergarten, Schule, Betriebe, Verkehrsnutzung und das Verhalten im Privatbereich. Der Minister nannte als Beispiel das Vorgehen, wenn ein Verdachtsfall in einer Schule auftritt. Hier werde künftig die Testung an Ort und Stelle stattfinden. Sämtliche Personen müssten bis zum Vorliegen des Ergebnisses im Gebäude bleiben. Liegt tatsächlich eine Infizierung vor, werde über das weitere Vorgehen entschieden.

Zwei Coronavirus-Fälle in Tirol

Bereits am Dienstag wurden zwei Fälle in Tirol bestätigt. Da das infizierte Paar aus Italien am Samstag noch mit der Innsbrucker Nordketten- und der Hungerburgbahn gefahren war, informiert nun die zuständige Behörde 63 mögliche Kontaktpersonen. Diese erhalten umfassende Hygiene- und Sicherheitsinformationen, teilte das Land mit. In Tirol scheint sich die Lage vorerst zu entspannen. Insgesamt rund 50 Proben wurden im Laufe des Donnerstags untersucht - alle sind negativ.

Das Coronavirus führt nun auch zu Lieferengpässen in heimischen Apotheken. Waren Atemschutzmasken bereits seit längerem nur sporadisch erhältlich, so sind seit wenigen Tagen auch Desinfektionsmittel in Form von Fertigprodukten in vielen heimischen Apotheken nicht mehr verfügbar. Abhilfe verschaffen von Apothekern selbst gefertigte Desinfektionsmittel aus hochprozentigem Alkohol.

Zahl der Todesopfer in Italien auf 17 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie in Norditalien ist auf 17 gestiegen. Die Zahl der Infektionen kletterte auf 650 Fälle, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Donnerstag. 45 Patienten seien genesen.

