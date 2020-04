Berliner Stadtschloss geht in Flammen auf

Mittwoch brach ein Feuer auf der Baustelle des Berliner-Stadtschlosses, in dem derzeit das Humboldt-Forum entsteht, aus.

Berlin. Im Neubau des Berliner Stadtschlosses ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. 80 Feuerwehrkräfte waren nach Angaben eines Sprechers im Einsatz. Offenbar sei der Brand in einem oberen Stockwerk in dem Gebäude in Berlin-Mitte ausgebrochen.Im Herbst soll eigentlich das Humboldtforum eröffnen, ein Kultur- und Wissenschaftszentrum in dem wiederaufgebauten Stadtschloss.

Bei dem Brand auf der Baustelle des Humboldt Forums in Berlin ist ein Mensch verletzt worden. Die Person werde vom Rettungsdienst behandelt, twitterte die Feuerwehr am Mittwoch. 80 Kräfte seien im Einsatz. "Die Rauchwolke durch den Brand von Baumaterialien und zwei Bitumenkochern war weithin sichtbar."

Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Bei dem Verletzten handelt es sich demnach um einen Bauarbeiter.

#Brand im Neubau des #Stadtschloss|es in #Mitte.

Die Rauchwolke durch den Brand von Baumaterialien und zwei Bitumenkochern war weithin sichtbar.

Eine verletzte Person wird vom #Rettungsdienst behandelt. Im Einsatz sind rund 80 Kräfte. pic.twitter.com/go9cLn9p53 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2020