Immer wieder werden Paare beim öffentlichen Sex erwischt. Dieses Pärchen aus Florida stellte sich dabei aber besonders blöd an – und trieb es direkt vor dem Polizei-Gebäude.

Das Ganze spielte sich in Key West ab. Eine besorgte Passantin meldete der Polizei, dass ein Paar am Gehsteig Sex hätten. Ein Officer ging deshalb auf die Straße, um nachzusehen. Dabei erwischte der die beiden in flagranti.

Festnahme

Der Mann stritt das Ganze auch gar nicht ab und sprach von einem „Key-West-Moment“. Dennoch wird die Nummer nicht ohne Konsequenzen bleiben, der Mann wurde umgehend festgenommen. Die Frau war hingegen so betrunken, dass sie zuerst ins Krankenhaus gebracht werden musste.