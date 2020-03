Biden gewinnt in Tennessee und Oklahoma

Fox News: Sanders siegt in Colorado - Linksgerichteter Senator in Texas vorne.

Bei den Vorwahlen der oppositionellen US-Demokraten hat Ex-Vizepräsident Joe Biden Prognosen zufolge auch in den Bundesstaaten Tennessee und Oklahoma gewonnen.

Damit siegte der 77-Jährige am sogenannten Super Tuesday US-Medien zufolge in mindestens fünf von 14 Bundesstaaten, in denen gewählt wurde. Biden gewann laut Prognosen auch in Virginia, North Carolina und Alabama.

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders konnte laut dem Sender Fox News die Vorwahl in Colorado für sich entscheiden. Zuvor hatte er bereits wie erwartet seinen Heimatstaat Vermont gewonnen. In Texas lag er in Führung. Er hofft insbesondere auf einen Sieg in Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat, wo die Wahllokale aber noch bis 05.00 Uhr MEZ offen waren.

Der Superwahltag ist von zentraler Bedeutung: Vergeben werden rund ein Drittel der Delegierten, die bei einem Parteitag über den Herausforderer von Präsident Donald Trump entscheiden - 1357 von insgesamt 3979. Die Wahlbüros schlossen je nach Bundesstaat zu unterschiedlichen Uhrzeiten. US-Präsident Donald Trump erklärte sich indes zum Sieger bei Vorwahlen seiner republikanischen Partei in sieben Bundesstaaten.

Trump bedankte sich am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter bei den Wählern in Tennessee, Massachusetts, Oklahoma, Alabama, North Carolina, Vermont und Maine. Während das Rennen um die Kandidatur der US-Demokraten noch völlig offen ist, hat Trump in den Reihen der Republikaner keine ernst zu nehmende Konkurrenz.

Die Republikaner haben daher in mehreren Bundesstaaten ihre Vorwahlen abgesagt. Am Dienstag hielten sie aber auch in fast allen Super Tuesday-Staaten Vorwahlen ab. Die Vorwahlen ziehen sich bis Juni hin. Auf Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner im Sommer dann endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten - die Demokraten im Juli in Milwaukee, die Republikaner im August in Charlotte. Die Präsidentschaftswahl in den USA findet am 3. November statt.