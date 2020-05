Der Griff zum Fläschchen stellte sich hier als fataler Fehler heraus. Das Resultat dürfte ein Kater der besonderen Art gewesen sein.

Auf den Hausverstand der Menschen kann man sich nicht immer verlassen. Diese Erfahrung mussten jetzt auch die Besitzer der Kölner Kneipe "Bagatelle Südstadt" machen. Denn aufgrund der aktuellen Corona-Krise wollten sie anlässlich des heutigen Vatertags in Deutschland vielen Vätern und Gästen allgemein, eine Freude bereiten und stellten auf jeden Tisch ein kleines Fläschchen selbst abgefülltes Desinfektionsmittel. Gut gemeint, aber was sich am Mittwochabend abspielte, war dann doch schwer vorherzusehen. "Wir geben zu, eventuell war es etwas fahrlässig. Aber dass es dann mehrfach auf Ex getrunken wird und anscheinend für Grappa oder Obstler gehalten wird, damit hatten wir dann doch nicht gerechnet", schreiben die Kneipenbetreiber auf Facebook. Demnach haben es offenbar wirklich einige für Schnaps gehalten und das Desinfektionsmittel auf Anhieb getrunken.

Liebe Väter,

wir verstehen ja dass ihr gestern wegen heute schon sehr durstig gewesen seid. ABER bitte sauft nicht unser... Gepostet von Bagatelle Südstadt am Mittwoch, 20. Mai 2020

Mittlerweile schaffte man sich Abhilfe. "Ab heute sind kleine Aufkleber drauf, dort steht 'Bagatelle Désinfection' drauf. Das ist dann also kein leckeres Destillat und Vatertagsgeschenk, sondern desinfiziert euch bitte die Hände damit". Spätestens jetzt, sollte es dann auch allen klar sein. Und selbst wenn nicht: das nächste Mal vielleicht einfach mal am Getränk riechen, bevor man sich einen hinter die Binde kippt...