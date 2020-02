Der New Yorker Milliardär stürmt in den Umfragen nach oben – er gab schon 400 Millionen aus.

Der Aufstieg von Michael Bloomberg stellt die Demokraten-Vorwahlen, bei denen Donald Trumps Gegner bei der Präsidentschaftswahl 20200 ermittelt wird, auf den Kopf. Der Milliardär holt in den Umfragen dramatisch auf: Laut aktueller Reuters-Umfrage liegt der ehemalige New Yorker Bürgermeister mit 17 Prozent Unterstützung bereits auf Rang 2 – hinter Bernie Sanders. Der Hauptgrund für Bloombergs Höhenflug ist Geld: 400 Millionen Dollar pumpte der Milliardär (Vermögen: 63 Mrd. Dollar) aus seiner Privatkasse in den Wahlkampf – mehr als Ex-Präsident Obama einst für seine letzte Wahlschlacht ausgegeben hatte.

TV-Duell

Bloombergs Demokraten-Gegner hatten Mittwochabend erstmals die Gelegenheit, den 78-Jährigen bei einer TV-Debatte in Las Vegas direkt zu konfrontieren.

Denn Bloomberg durfte zum ersten Mal bei einem Fernsehduell teilnehmen. Auch in Hollywood macht sich Begeisterung für den Medienmogul breit: Die Mächtigen der Entertainment-Metropole hoffen, dass er das Zeug hat, Präsident Trump schlagen zu können.

Hauptgegner in den Vorwahlen bleibt Linksaußen Sanders: Er ließ sich gerade von 17.000 Fans im US-Staat Washington feiern, eine „Bernie-Mania“ lag in der Luft. (bah)