Am Freitagmorgen kam es zu einer Bluttat in Köln.

Köln. In Köln, im Stadtteil Dünnwald kam es zu einem schrecklichen Messerangriff. Dabei starb ein Mitarbeiter der Stadt. Um 10.45 Uhr betraten zwei städtische Mitarbeiter ein Mehrfamilienhaus. Sie klingelten an der Wohnungstür eines Mannes. Als der Bewohner die Tür öffnete, griff er laut Kölner Polizei die beiden Mitarbeiter sofort mit einem Messer an.

Ein Mitarbeiter wurde so schwer verletzt, dass auch eine Reanimation nicht mehr half. Der Mann starb an Ort und Stelle. Seine Kollegin kam verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei nahm den Angreifer fest.