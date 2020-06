Bolton: Trump nicht für Präsidentenamt geeignet

Ex-Sicherheitsberater wirft US-Präsident Prinzipienlosigkeit vor.

Washington. Der frühere US-Sicherheitsberater John Bolton hat US-Präsident Donald Trump die Eignung für das Präsidentenamt abgesprochen. Dem Sender ABC News sagte Bolton am Donnerstag: "Ich glaube nicht, dass er für das Amt geeignet ist. Ich glaube nicht, dass er die Kompetenz hat, den Job zu machen." Trump habe keine Prinzipien.

Kommende Woche soll Boltons brisantes Buch mit Enthüllungen über Trumps Regierung erscheinen. Trump bezeichnete seinen früheren Berater am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter als "krankes Hündchen" und dessen Buch als "reine Fiktion" gespickt mit Lügen. Viele der lächerlichen Aussagen, die Bolton ihm zuschreibe, habe er nie gemacht. Dies alles solle ihn "schlecht aussehen lassen", schrieb Trump.

Das Weiße Haus will das Erscheinen des Bolton-Buchs per einstweiliger Verfügung stoppen. Das Buch "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (etwa: Der Raum, in dem es geschah - Memoiren aus dem Weißen Haus) soll am Dienstag herauskommen - viereinhalb Monate vor der US-Präsidentschaftswahl.

In von US-Medien veröffentlichten Auszügen erhebt der frühere Nationale Sicherheitsberater unter anderem den Vorwurf, Trump ordne seine gesamte Außenpolitik wahltaktischen Überlegungen unter.