Boots-Drama am Rhein fordert drei Tote

Bei einem Bootsunglück auf dem Rhein sind am Donnerstag in Frankreich mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei ein kleines Mädchen, teilte die Präfektur Bas-Rhin mit. Nach einem weiteren Mädchen werde nach dem Unglück bei Gerstheim noch gesucht.

Touristenboot gekentert - Mehrere Tote in Budapest

Erst am Vortag kam es in Budapest zu einem weiteren schweren Boots-Unglück. Bei einer der schlimmsten Schifffahrtskatastrophen in der neueren Geschichte Ungarns sind am späten Mittwochabend in den Fluten der Budapester Donau mindestens sieben Touristen aus Südkorea ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenstoß mit einem viel größeren Kreuzfahrtschiff kenterte das Ausflugsboot "Hableany" (Nixe) mit den Südkoreanern an Bord und versank binnen weniger Sekunden.



19 südkoreanische Passagiere und zwei ungarische Besatzungsmitglieder - der Kapitän und ein Matrose - galten am Donnerstag noch immer als vermisst. Das teilten ungarische Behördenvertreter auf einer Pressekonferenz in Budapest mit. Die Aussichten, sie lebend zu finden, wurden als minimal eingeschätzt.