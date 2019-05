Glück im Unglück hatten 14 Personen in China: Ein 19-Jähriger rettete ihnen durch sein schnelles Eingreifen das Leben.

Die dramatische Situation: Ein Wohnhaus steht in Flammen und 14 Menschen sind eingesperrt, sie bangen um ihr Leben. Zum Glück sieht ein 19-Jähriger auf einer Baustelle, dass das nahegelegene Gebäude in Flammen steht und greift sofort ein. Lan Junze fährt mit seinem Kran zum Wohnhaus und lässt die eingesperrten Bewohner in die sichere Kran-Box steigen.

Ein Bewohner gab an, dass er sich schon darauf vorbereitet hätte zu springen, wenn ihn nicht seine 70-jährige Mutter und seine Ehefrau davon abgehalten hätten.

Bei dem Wohnhausbrand kam ein Mensch ums Leben.