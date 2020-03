Flugreisen nach Brasilien für Ausländer gestoppt.

Brasilien hat im Kampf gegen die Coronavirus-Krise die Einreiseregeln verschärft.

Ausländer ohne Wohnsitz in Brasilien dürfen nicht mehr per Flugzeug einreisen, teilte das Justizministerium am Freitag mit.

Das Verbot gelte ab Montag für 30 Tage.