Die Kommission werde bei ihrem Mittwoch-Treffen über weitere Notfallmaßnahmen bei einem "No Deal" diskutieren. Am Nachmittag ist auch eine Debatte zum Brexit im Europaparlament in Brüssel mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angesetzt.

Angesprochen darauf, ob im Fall einer Mehrheit für Neuverhandlungen im britischen Parlament sich die Haltung der EU-27 ändern könnte, winkte der Sprecher ab. "Warten wir, was die nächsten Schritte der britischen Regierung sein werden."