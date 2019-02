Brexit: 'Mission Impossible'

Hektisches Treiben: Premierminiseterin Theresa May setzt im spannenden Krimi um den Brexit weiter auf Neuverhandlungen mit der EU. Aus diesem Grund will sie schon in den kommenden Tagen nach Brüssel fliegen.

„Pragmatische Lösung“

„Ich werde mit einem frischen Mandat ausgestattet sein, neuen Ideen und einer neuen Entschlossenheit, eine pragmatische Lösung zu vereinbaren, die den Brexit ermöglicht“, schrieb sie am Sonmntag in einem Zeitungskommentar.

Das große Problem dabei: Die EU lehnt geschlossen jede Nachverhandlung strikt ab.