Briten sind jetzt gegen den Brexit

Neue Umfrage zeigt: Briten glauben, sie kommen bald zurück in die EU.

Elf Tage sind es noch bis zum historischen Tag X. Am 31. Jänner verlässt Großbritannien die EU - Premierminister Boris Johnson wird sein größtes Wahlversprechen umsetzen.

Eine aktuelle Umfrage für den renommierten Independent von BMG-Research zeigt jedoch: Die Mehrheit der Briten will gar nicht mehr raus aus der EU.

52 %wollen bleiben, sie glauben, Brexit schadet n Schaden für Land. 52 %sagen, sie wollen Mitglied der Europäischen Union bleiben. Der Brexit wird der Wirtschaft und dem Ansehen des Landes schaden, glauben sie.

Weniger Geld. 29 %der Befragten sagen, es wird ihnen persönlich finanziell schlechter gehen, nur 15 % glauben an eine Verbesserung.

29 %der Befragten sagen, es wird ihnen persönlich finanziell schlechter gehen, nur 15 % glauben an eine Verbesserung. Wieder entscheiden. Mehr noch: 40 %sagen in dieser Umfrage, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre noch einmal über den Wiedereintritt Großbritanniens in die Union entschieden werden soll.

Nur knapp jeder Dritte will kein weiteres Referendum n Bald wieder Referendum. 18 %sagen, es soll schon im kommenden Jahr ein neues Referendum über den zweiten Einstieg in die EU abgehalten werden.

Dagegen. Nur 28 %der Briten sagen, es soll überhaupt kein neues Referendum abgehalten werden.

Party zum Abschied. Egal wie, am 31. Jänner sagen die Briten zunächst "baba" zur Union. Der Abschied wird groß gefeiert. Der Amtssitz des Premierministers Boris Johnson in der Downing Street wird mit einem Countdown beleuchtet. Am Abend des Abschieds wird Johnson eine Ansprache an die Nation halten.

In der Nacht vom 31. Jänner wird es eine große Party rund um den Parliament Square geben.

Glocken-Streit. Gestritten wird, ob die berühmten Glocken des Big Ben läuten werden. Der Glockenturm wird zurzeit restauriert, eine Inbetriebnahme kostet 587.000 Euro. Online wird Geld gesammelt, doch das Parlament weigert sich, es anzunehmen.