Britischer Botschafter in Teheran verhaftet

Bei einer Protestkundgebung wegen des Abschusses eines Flugzeuges durch den Iran wurde der britische Botschafter Rob Macaire verhaftet.

Teheran/London. Der britische Botschafter in Teheran ist der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge für einige Stunden festgenommen worden. Danach wurde er laut dem Bericht wieder freigelassen. Botschafter Rob Macaire hatte demnach am Samstagabend an einer Protestkundgebung vor der Universität Amir Kabir wegen des Abschusses eines ukrainischen Passagierflugzeugs durch den Iran teilgenommen.

Der britische Außenminister Dominic Raab protestierte scharf gegen die Festnahme, die "ohne Begründung oder Erklärung" erfolgt sei. Es handle sich daher "um eine ungeheuerliche Verletzung des Völkerrechts".

Laut Tasnim hat Macaire die Demonstranten provoziert, "radikale Aktionen" durchzuführen. Macaire sei nach "einigen Stunden" wieder freigelassen worden, werde aber am Sonntag ins Außenministerium zitiert, schrieb Tasnim unter Berufung auf informierte Quellen. Eine offizielle Bestätigung des Außenministeriums lag zunächst nicht vor.

Der Iran räumte den versehentlichen Abschuss der Maschine am Samstag ein. Die Behörden hatten in den Tagen zuvor von einem technischen Defekt der Maschine gesprochen. Die gesamte iranische Führung drückte ihr Bedauern über den Vorfall aus. Es wurden demnach juristische Schritte gegen die Verantwortlichen eingeleitet. Die Maschine war am Mittwoch auf dem Flug von Teheran nach Kiew in der Ukraine kurz nach dem Start abgestürzt. Niemand überlebte.