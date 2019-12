Bub erlebt den Schock seines Lebens

Ein Tiger pirscht sich von hinten an und legt dann los.

Diesen Besuch im Dubliner Zoo wird der kleine Sean wohl nicht so schnell vergessen. Ein Video zeigt, wie das Kind vor einer Fensterscheibe steht, als sich von hinten plötzlich ein Tiger nähert. Die Raubkatze pirscht sich an und springt den Buben dann an. Dank der Glasscheibe passierte dem Kind natürlich nichts.

© Screenshot

Das Video wurde vom Vater des Buben hochgeladen: „Mein Sohn war heute auf der Speisekarte im Dubliner Zoo“, schrieb RobC auf

Twitter. Sean erschrak so sehr, dass er schnell weglief. Im Hintergrund ist dann das Lachen andere Zoo-Besucher zu hören.

Das Video geht derzeit im Netz viral. Tausende User haben es bereits kommentiert und geteilt.