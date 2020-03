Ein herzzerreißendes Video geht im Moment um die Welt. Es zeigt einen Jungen, der unter Tränen seiner Mutter mitteilt, dass er sich umbringen möchte.

Brisbane. Yarraka Bayles, die Mutter von Quaden, teilte ein Video ihres Sohnes auf Facebook und eroberte damit die Herzen der User. Die Familie hat seit der Veröffentlichung eine überwältigende Flut an Unterstützung erhalten.

"Ich möchte sterben"

Das Video zeigt den Jungen, der unter Tränen auf dem Rücksitz eines Autos sitzt, nachdem er einen weiteren Tag Mobbing in der Schule überstanden hat. Quaden wird wegen seiner Kleinwüchsigkeit von den anderen Schülern verspottet. Jeden Tag muss er die Tortur über sich ergehen lassen.



"Gib mir ein Messer - ich möchte mich umbringen", sagt er, "ich möchte jetzt einfach sterben."

460.000 Euro Spenden

Das Video des kleinen Qaden ging im Netz viral. Auf "GoFundMe" wurde auch eine Spendenseite eingerichtet, auf der Geld für einen Disneyland-Besuch gesammelt werden sollte. Die Resonanz ist riesig, bisher wurden mehr als 460.000 Dollar gesammelt. Die Familie des Buben will das Geld aber dennoch nicht für einen Park-Besuch verwenden. Man sei zwar gerührt, so die Mutter zum englischen "Mirror", man wolle aber, dass "das Geld an gemeinnützige Organisationen geht, die es wirklich brauchen".