Caritas fordert sofortiges Handeln in griechischen Flüchtlingslagern Laut Caritas halten sich in dem Zentrum Moria auf der Insel Lesbos derzeit mehr als 15.000 Menschen auf - rund ein Drittel davon Kinder.

31-jähriger Salzburger vermisst Eine Zeugin gab an, sie sei ihm Dienstagnachmittag in einem Zug von Zell am See in Richtung Salzburg begegnet.