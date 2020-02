China: Schwer bewaffnet gegen das Coronavirus

In mehreren Videos sind schwer bewaffnete Beamte zu sehen.

Die Lage in China wird immer angespannter. Trotz der weitflächigen Quarantäne-Maßnahmen ist die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus erneut deutlich gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei am Mittwoch mitteilten, starben dort seit dem Vortag weitere 65 Menschen an den Folgen der Infektion.

Im Internet sorgen unterdessen mehrere Videos für Aufregung, die schwer bewaffnete Beamte zeigen. China geht immer härter gegen Personen vor, die gegen die Auflagen zum Coronavirus verstoßen. Einer Frau soll Medienberichten zufolge sogar die Todesstrafe drohen. Die 36-Jährige habe demnach den Behörden verschwiegen, dass sie Kontakt zu einer Person in den betroffenen Gebieten gehabt haben soll.

Drastische Maßnahmen