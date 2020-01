China-Virus: Peking sagt Neujahrsfeiern ab

Auch einige touristische Attraktionen würden geschlossen, erklärte die Verwaltung der chinesischen Hauptstadt am Donnerstag.

Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus hat die Stadt Peking Großveranstaltungen zur Feier des chinesischen Neujahrsfests am Wochenende abgesagt. Auch einige touristische Attraktionen würden geschlossen, erklärte die Verwaltung der chinesischen Hauptstadt am Donnerstag. Mit dem Erreger 2019-nCoV haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 570 Menschen in China infiziert, 17 von ihnen starben.