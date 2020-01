China-Virus legt Tourismus lahm

Shanghai schließt wegen des Virus sein Disneyland und der beliebteste Teil der Chinesischen Mauer bleibt geschlossen.

In China ist die Zahl der Todesfälle indes weiter angestiegen. Laut chinesischen Behörden starben bisher mindestens 56 Menschen an der Atemwegserkrankung. Auch in der Finanzmetropole Shanghai hat es einen ersten Todesfall gegeben. Bei dem Toten soll es sich um einen 88-jährigen Mann handeln, der bereits unter bestehenden Gesundheitsproblemen litt, erklärten die Behörden der Stadt am Sonntag. Bisher seien insgesamt 40 Fälle der Atemwegserkrankung in der Millionenstadt bestätigt worden. Die Zahl der Infizierten in der gesamten Volksrepublik wird mit über 1.975 angegeben.

Disneyland und Ocean Park schließen

Sämtliche öffentlichen Neujahrsfeiern in der chinesischen Sonderverwaltungszone werden abgesagt, ebenso wie offizielle Besuche von Hongkonger Politikern in der Volksrepublik. Die beiden größten Vergnügungsparks in Hongkong, Disneyland und Ocean Park, schließen wegen des Virus ab Sonntag ihre Pforten.

Laut "Mirror" schließt auch Shanghai sein Disneyland. Außerdem soll der beliebteste Teil der Chinesischen Mauer für Touristen geschlossen bleiben sowie die berühmte Palastanlage "Verbotene Stadt" in Peking.