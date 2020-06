Christian B. prahlte in Bar mit Maddies Entführung

Der Deutsche fühlte sich offenbar sicher und erzählte einem Freund offen von seiner Horror-Tat.

Im Fall der verschwundenen dreijährigen Madeleine "Maddie" McCann aus Großbritannien werden immer mehr Details über den inzwischen mordverdächtigen Deutschen bekannt. Der 43-jährige Christian B. sitzt derzeit in Kiel eine alte Haftstrafe ab, die das Amtsgericht Niebüll bereits 2011 gegen ihn verhängt hatte. Dabei ging es um Handel mit Betäubungsmitteln.

Parallel ist wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn Untersuchungshaft angeordnet. Denn zuletzt verurteilte ihn das Landgericht Braunschweig am 16. Dezember 2019 wegen schwerer Vergewaltigung unter Einbeziehung früherer Strafen zu sieben Jahren Haft. Er hatte 2005, rund eineinhalb Jahre vor dem Verschwinden Maddies, im portugiesischen Praia da Luz eine damals 72-jährige Amerikanerin vergewaltigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Revision liegt beim Bundesgerichtshof. Ebenfalls in Praia da Luz verschwand am 3. Mai 2007 die kleine Maddie aus einer Appartementanlage.

Mit Horror-Tat geprahlt

Christian B. wurde zwar wegen einiger Delikte immer wieder verurteilt, jedoch 13 Jahre lang für die Ermordung von Maddie nicht erwischt. Wie die „Daily Mail“ berichtet soll er vor drei Jahren in einer Bar sein Schweigen gebrochen haben. Als gerade ein TV-Beitrag über Maddie lief, soll er vor einem Freund geprahlt haben, dass er das Mädchen entführt und ermordet habe.

Dieser Freund verständigte im Anschluss sogar die Polizei. Die Beamten brauchten aber weitere drei Jahre bis sie genügend Beweise gegen den 43-Jährigen sammeln konnten.

Ermittler gehen von Mord aus

Am Mittwochabend gaben Bundeskriminalamt (BKA) und Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend bekannt, dass der Deutsche im Fall Maddie unter Mordverdacht steht. "Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist", bekräftigte der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, Hans Christian Wolters.