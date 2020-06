Christian B. prügelte bereits Jugendfreundin grün und blau

Gegenüber „Sky News“ sagte Wolters, dass man Beweise habe, dass Maddie tot sei. „Alle Anzeichen, die wir haben, weisen in diese Richtung. Wir haben aber nicht genügend Beweise dafür, dass wir einen Haftbefehl gegen unseren Verdächtigen in Deutschland wegen Mordes an Madeleine McCann ausstellen können“, so der Staatsanwalt weiter. „Deshalb brauchen wir mehr Informationen und Zeugenaussagen.“

Nach der Wende im Fall Maddie will die belgische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Mord an einer deutschen Jugendlichen vor fast 25 Jahren wieder aufnehmen. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Brügge am Montag. Es geht um den Mord an der damals 16 Jahre alten Urlauberin Carola Titze. Sie hatte 1996 mit ihren Eltern Urlaub an der belgischen Nordseeküste gemacht, ihre Leiche wurde nur 200 Meter von der Feriensiedlung entfernt entdeckt. Die Ermittlungen zu dem Fall waren 2016 eingestellt worden.

Im Fall eines damals sechsjährigen Buben aus Elsdorf bei Köln, der 1996 in Portugal verschwunden war, sieht die Polizei indes keine Verbindung zum Fall Maddie. Der Vater hatte sich laut Polizei an das Bundeskriminalamt (BKA) gewandt. Das Kriminalkommissariat 11 habe jedoch "keine neuen Hinweise oder Ansätze" für das Verschwinden des Buben gefunden, "so leid uns das tut", sagte eine Sprecherin am Montag.

Die britische Polizei hatte am Sonntag mitgeteilt, dass etwa 400 neue Hinweise im Fall Maddie telefonisch oder per E-Mail eingegangen seien. Anders als die deutschen Ermittler geht Scotland Yard auch nach 13 Jahren weiter von einem Vermisstenfall aus. "Es gibt keinen endgültigen Beweis, dass Madeleine noch lebt oder tot ist", so ein Polizeisprecher in London.