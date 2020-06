Chronologie des Maddie-Falls: 13 Jahre Ungewissheit

Kann das Kriminalrätsel um Maddie endlich geklärt werden? Das sind die neuen Fakten.

London/Braunschweig. Maddie war drei Jahre, als sie aus der Urlaubsanlage in Portugal verschwand. Seither rätselt die ganze Welt, was mit dem Mädchen geschah. Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass Maddie tot ist.

3. Mai 2007: Die Familie McCann macht Urlaub in der Ferienanlage Ocean Club in Praia da Luz. Als die Eltern mit Freunden Abendessen gehen, schlafen Maddie (3) und ihre beiden Geschwister im Apartment. Bei einem Kontrollgang bemerkt die Mutter, dass Maddie verschwunden ist. Der Tatverdächtige Deutsche Christian B. lebte zum Tatzeitpunkt an der Algarve.

Juni 2007: Um auf den Fall aufmerksam zu machen, starten die Eltern eine weltweite Medienkampagne. Papst Benedikt segnet das Foto von Maddie bei einem Besuch der McCanns auf dem Petersplatz. David Beckham bittet im Fernsehen um Hilfe aus der Bevölkerung. Bei Spendenaufrufen kommen mehrere Millionen Euro zusammen.

6. September 2007: Die Ermittler verdächtigen Maddies Eltern etwas mit dem Verschwinden des Mädchen zu tun zu haben. Elf Stunden lang wird Kate McCann von den portugiesischen Ermittlern verhört. Die Vermutung: Das Paar könnte Maddie unabsichtlich getötet haben und versucht die Tat zu vertuschen.

26. September 2007: Die Spekulationen rund um Maddies Verschwinden überschlagen sich. Tausende Hinweise aus der Bevölkerung, darunter unzählige Fotos gehen bei den Ermittlern ein. Doch alle Spuren führen ­wieder ins Leere.

März 2008: Maddies Eltern erhalten eine Entschädigung von 550.000 Pfund von britischen Medien. Grund sind Berichte über ihre mögliche Tatbeteiligung. Die portugiesischen Behörden schließen mittlerweile die Eltern als Tatverdächtige aus.

21. Juli 2008: Die Polizei in Portugal stellt ihre Ermittlungen im Fall Maddie McCann ein.

21. Dezember 2008: Die Eltern von Maddie rufen erneut zur Suche nach ihrer verschwundenen Tochter auf. Sie veröffentlichen neue Fotos des Mädchens.

3. Juni 2020: Neue Hoffnungen: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen den Sexualstraftäter Christian B., 43. Die Ermittler gehen davon aus, dass B. Maddie verschleppte und tötete.

22. Juni 2020: Der Steirer Michael T. packt aus: „Ich weiß, dass Christian B. es getan hat.“

Steirer beschuldigt Verdächtigen: "Ich weiß, dass er es war"

Ein Steirer belastet den Hauptverdächtigen im Fall Maddie: „Er hat sie entführt und verkauft.“

London/Graz. Der Knittelfelder Michael T., 46, könnte jetzt zum entscheidenden Zeugen werden, um den Maddie-Krimi nach 13 Jahren zu lösen. T. saß 2006 in Portugal in Haft. Acht Monate wegen Diebstahls von 320 Liter Diesel aus mehreren Lkws. Mit ihm in der Zelle: Christian B., 43, ein Deutscher, sein Komplize.

B., ein mehrfach verurteilter Sextäter, der gerade in Kiel eine Strafe wegen anderer Verbrechen absitzt, gilt inzwischen als Hauptverdächtiger im Fall Maddie. Trotz erdrückender Indizien streitet er alles ab.

Entführung. Jetzt meldete sich Michael T. in der britischen Presse zu Wort: „Ich weiß, dass er es war“, behauptet der Steirer, ein gelernter Zimmermann: „Ich habe mit ihm in dieser Zeit in Portugal zusammengelebt. Ich glaube, er hat Madeleine damals entführt und verkauft, möglicherweise an einen Sexring“, erzählte T. der Sun und Daily Mail.

Perverser. Der Steirer wohnte damals mit B. in einem baufälligen Bauernhaus in der Nähe des portugiesischen Ferienortes Praia da Luz. Hier verschwand Maddie am 5. Mai 2007. T. beschreibt seinen damaligen Freund B. als Perversen, der „mehr als fähig war, ein Kind einen sexuellen Kick oder für Geld zu schnappen“ (siehe rechts).

Freund: »Er wollte Maddie an Sexring verkaufen«

Verhör. Er glaubt, dass B. Madeleine nach der Entführung aus der Ferienanlage an eine andere Person verkauft hat – möglicherweise sogar an einen Sexring. Damals hat sein Freund damit geprahlt, durch den Handel mit Drogen und das Einbrechen in Hotels Geld zu verdienen.

Selbst über den Verkauf von Kindern aus Portugal nach Marokko sei gesprochen worden, so T.

Polizei. Bereits vor einem Jahr wurde der Steirer von der Polizei in dieser Causa befragt. Zwei deutsche Kriminalisten reisten an, vernahmen ihn 14 Stunden lang am Polizeiposten Fohnsdorf. Ohne griffiges Ergebnis. Jetzt die Anklage in den britischen Medien. Warum? Der Steirer: „Als ich eine Netflix-Dokumentation über Maddie sah, wusste ich sofort, dass er schuldig ist.“

Steirer über den Hauptverdächtigen: »Er war mehr als fähig, ein Kind zu entführen«

Michael T. (46) war vor Maddies Verschwinden der beste Freund des Hauptverdächtigen Deutschen Christian B.

Graz. Was der ehemalige Zellengenosse und Mitbewohner zum Fall Maddie gegenüber der Sun sagte:

Über Christian B.: „Christian hat es getan. Er ist ein Perverser und mehr als fähig dazu, ein Kind für einen sexuellen Kick oder für Geld zu entführen. Er hat oft mit seinen kriminellen Taten angegeben. Und er hat einmal über den Verkauf von Kindern nach Marokko gesprochen. Ich denke, er hat Maddie an irgendjemanden verkauft. Vielleicht an einen Sexring.“

Über seine Freundschaft zum Verdächtigen: „Ich habe in seinem Haus gewohnt oder in seinem Camping-Van im Garten vor dem Haus. Er hat damals keine Drogen genommen, hat aber gerne getrunken. Er ist ein guter Einbrecher gewesen. Er stahl Geld, Wertsachen und Pässe. Er hat keine Probleme damit gehabt, in den ersten Stock zu klettern.“

Über die Netflix-Doku zu Maddies Fall: „Als ich die Doku gesehen hab, wusste ich sofort, dass er es war. Ich bin überzeugt, dass er es war. Eine Touristin sprach über einen Mann, der vor ihrer Tür aufgetaucht ist, wo ihr Kind gespielt hat. Sie beschrieb ihn als einen merkwürdigen Typen mit Akne und blondem Haar. Das passte zu seiner ­Beschreibung.“

(wek, mko)