Cobra beendet Grenzschutz-Einsatz in Griechenland

13 Beamte halfen beim Grenzschutz in Griechenland und wurden dafür gefeiert.

Um den dortigen Behörden beim Grenzschutz zu helfen, hatte Innenminister Karl Nehammer vor knapp vier Wochen ein Team der Spezialeinheit Cobra nach Griechenland geschickt. Am Freitag sind die 13 Beamten von ihrem Einsatz wieder zurückgekehrt, der in Griechenland "in den höchsten Tönen gelobt wurde", wie sich Nehammer in einer Aussendung am Samstag freute.

© BMI

© BMI

Das Cobra-Team sei an der griechisch-türkischen Grenze in einem "Einsatz von historischer Dimension in der österreichischen Sicherheitspolitik" gewesen, meinte der Minister. "Wir haben am Grenzfluss Evros nicht nur die EU-Außengrenze geschützt, sondern auch unsere eigene Grenze. Ein offenes Europa nach innen kann nur durch einen effektiven Außengrenzschutz funktionieren."