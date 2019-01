Cohen im Zentrum von Kremlgate-Feuersturm gegen Trump

Der Thriller um einen der Kronzeugen gegen US-Präsidenten Donald Trump wird immer mysteriöser: Jetzt tauchte Ex-Anwalt Michael Cohen vor seinem Apartmentgebäude in Manhattan mit offensichtlichen Verletzungen auf.

Er trug einen Arm in einer Schlinge, am Handgelenk war ein Plastikarmband zur Identifikation nach dem Einchecken in einem Spital zu sehen.

Laut Angaben der „Daily Mail“, die dementsprechende Fotos veröffentlichte, war Cohen nach einer Schulter-OP heimgekehrt.

Zu dieser unheimlichen Sichtung von Trumps ehemaligen „Mann fürs Grobe“ kam es nur Stunden nach einem Bombenreport in „BuzzFeed News“, wonach Trump seinen Ex-Vertrauten angewiesen hätte, unter Eid den Kongress zu belügen – bezüglich eines in 2016 noch verfolgten Immobilienprojektes in Moskau.

Sollte der Report bestätigt werden, hätte Trump gleich mehrere Verbrechen begangen (Justizbehinderung, Zeugenbeeinflussung, indirekten Meineid). Ein Amtsenthebungsverfahren („Impeachment“) oder gar eine Anklage wären unumgänglich.

Wieder hat Washington das Skandalfieber gepackt, besonders nachdem vor fast 45 Jahren gegen Richard Nixon wegen gleichlaufender Vorwürfe das Impeachment eingeleitet worden war und er zurücktrat.

Doch: Alles hängt derzeit davon ab, ob die Infos in dem BuzzFeed-Report authentisch sind und FBI-Sonderermittler Bob Mueller Trumps angebliche Vergehen tatsächlich beweisen kann, wie in der Enthüllungsstory suggeriert.

Die Reporter der Website gaben an, dass die Story nicht auf Aussage von Cohen direkt basiere, sondern auf Informationen von zwei Ermittlern, die auf eine Fülle vorliegender Beweise (Messages, E-Mails, Telefonate etc.) hingewiesen haben.

Einer der Reporter musste gegenüber CNN jedoch zugeben, dass er dieses Beweismaterial nicht persönlich gesehen hätte.

Team Trump feuerte nach einer Schrecksekunde zurück: Trumps Anwalt Rudy Giuliani dementierte, dass Trump Cohen zum Belügen des Kongresses angestiftete hätte und machte Cohen als „verurteilten Lügner“ herunter.