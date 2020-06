Corona-Ausbruch in nächstem Schlachthof

Mehrere Mitarbeiter eines Schlachthofs der PHW-Gruppe ('Wiesenhof') in Wildeshausen (Kreis Oldenburg) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit, wie "Focus" berichtet. Eine am Montag erfolgte Reihentestung sei bei 23 von 50 Mitarbeitern positiv verlaufen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Der PHW-Gruppe zufolge sollen alle mehr als 1100 Mitarbeiter des Schlachthofes auf eine Corona-Infektion getestet werden. PHW hält eine Mehrheitsbeteiligung an dem Schlachthof Geestland Putenspezialitäten.

