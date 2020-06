Dänische Bürger sollen Bargeldzahlungen über insgesamt 8 Milliarden Euro erhalten.

Kopenhagen. In Dänemark sollen Bargeldzahlungen an die Bürger in Höhe von insgesamt 60 Milliarden Kronen (rund 8 Milliarden Euro) die Konjunktur ankurbeln. Das kündigt Finanzminister Nicolai Wammen an. Die Mittel stammen aus einem Topf mit eingefrorenem Urlaubsgeld, das nach bisheriger Planung für eine zusätzliche Ruhestandszahlung reserviert war. Sie sollen Wammen zufolge nun vor Oktober ausgezahlt werden.

In Dänemark leben rund 5,8 Millionen Menschen. Umgelegt auf die Gesamtbevölkerung sind das rund 1.380 Euro pro Person.

Wie "Börsen" berichtete, sollen die Hilfsfonds zusammen mit privaten Investoren aufgelegt werden. Noch sei es zu früh, um sagen zu können bis zu welchem Umfang ein solcher Fonds benötigt werde, erklärte Finanzminister Wammen gegenüber dem Medium. "Deshalb sind die zehn Milliarden ein Ausgangspunkt." Die Summe könne bei Bedarf sogar noch erhöht werden.