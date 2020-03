Corona-Folgen: Zahl der Scheidungen steigt rasant

Wochenlange Quarantäne in China wird für manche Beziehungen zur Zerreißprobe.

China. In der zentralchinesischen Metropole Xi'an öffneten nach mehrwöchiger Quarantäne am 1. März erstmals die Standesämter und erlebten eine riesen Ansturm. Die Behörden teilten mit, dass für die nächsten Wochen, Scheidungs-Termine ausgebucht seien, wie "Global Times" berichtet. Die Standesämter waren als Schutzmaßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus' einen Monat geschlossen gewesen.

Keine Scheidungstermine bis zum 18. März

Die hohen Zahlen an Scheidungswilligen liegt an zwei Gründen: Einerseits haben sich während der geschlossenen Ämter viele Fälle angestaut, die in den vergangenen Wochen nicht bearbeitet werden konnten. Andererseits verbrachten Paare während der Quarantäne viel Zeit auf engstem Raum, da konnten alte und neue Konflikte ausbrechen.

"Als Folge der Epidemie hocken viele Paare über einen Monat ununterbrochen zu Hause aufeinander, was viele unterschwellige Konflikte hervorbringt", sagt ein örtlicher Beamter.