Corona-Neustart: Deutsche feiern Kurz' Comeback-Plan

Wie der Weg aus dem Lockdown funktionieren soll, gibt nun Österreich vor und das ist vor allem für unsere Nachbarländer interessant.

Die angekündigte Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen in Österreich hat auch international Aufmerksamkeit erregt. "Ösis machen's uns vor", titelte das deutsche Boulevardblatt "Bild" am Dienstag in großen Lettern in ihrer Print-Ausgabe, neben einem Bild der deutschen Kanzlerin, die sichtlich erwartungsvoll zum österreichischen Bundeskanzler aufsieht. Auch wichtigen Onlinemedien anderer Nachbarländer war Österreich eine Topmeldung wert.

© bild

"In Österreich gibt es wegen der Corona-Krise mit die strengsten Einschränkungen Europas. Jetzt plant das Land, die Maßnahmen ganz langsam und behutsam zu lockern", schrieb die "Bild"-Zeitung. Ähnlich die Aufmachung des Schweizer Boulevardblatts "Blick". "Exit-Plan aus der Corona-Krise - mit eingebauter Notbremse. Österreich öffnet am 14. April die Läden", war auf der "Blick"-Startseite bildschirmfüllend zu lesen.Aufmacher war Österreich am Dienstag auch auf der Titelseite der "Welt". "Kurz macht sich freier", titelte das Blatt.

© oe24/Welt

Die "Süddeutsche Zeitung" schrieb ebenfalls auf der Startseite, wenn auch unter dem Deutschland-Aufmacher: "Kurz kündigt für Österreich Lockerung der Beschränkungen an". Ähnlich die Gewichtung bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die nüchtern und ohne Verweis auf den Kanzler schrieb: "Österreich will ab 14. April die Maßnahmen gegen Corona lockern.""Österreich kündigt als erstes europäisches Land den Weg aus dem Lockdown an", übertitelte die "Neue Zürcher Zeitung" am Montagnachmittag den zweitwichtigsten Bericht ihrer Onlineausgabe. Der italienischen "La Repubblica" waren die Maßnahmen des nördlichen Nachbarlandes nur eine kleinere Meldung wert. "Österreich ist eines der ersten europäischen Länder, das schrittweise die Anti-Coronavirus-Maßnahmen aufhebt", hieß es darin."Nach Ostern beginnen die Österreicher schrittweise mit einer Lockerung der Beschränkungen und der Ankurbelung der Wirtschaft", berichtete das slowenische Infoportal 24ur.com auf seiner Startseite. Die slowakische Tageszeitung "Sme" (Internetausgabe) titelte ähnlich, verwies aber im Untertitel gleich auf die Mahnung des Kanzlers, wonach die Lockerung "von der Einhaltung der Regeln des sozialen Abstands abhängt".

"Österreich öffnet sich ein bisschen!", schrieb die kroatische Zeitung "Jutarnji list". "Sie haben zwar zehn Mal schlechtere Zahlen als Kroatien, aber Kurz kündigte die Rückkehr ins Leben an."