An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden starben die Eltern und ihr Sohn. Nur Tochter Violeta konnte das Spital lebend verlassen.

In den USA sind mehr als 67.000 Todesfälle und über 1,1 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. US-Präsident Donald Trump geht nach eigenen Angaben inzwischen von deutlich mehr Coronavirus-Toten in den USA aus als noch vergangene Woche. Die Zahl könne bei 100.000 liegen, sagte er am späten Sonntagabend auf einer virtuellen Bürgerveranstaltung des Senders Fox News. "Das ist eine schreckliche Sache."

Tragisches Schicksal der Familie Mayorga

Wie schlimm die Situation im "Land of the free" ist, macht die Geschichte der Familie Mayorga aud Florida deutlich. Mario und Esperanza (beide 72), sowie ihr Sohn Mario Jr. (42) kamen durch Covid-19 ums Leben. Nur die Tochter Violeta überlebte, berichtet "Bild.de".

Alles begann Mitte März, als Mario Jr. als Erster erkrankte. Als Manager einer Reinigungsfirma, die in einem örtlichen Krankenhaus tätig ist, dürfte er sich wohl an seinem Arbeitsplatz angesteckt haben. Doch zunächst dachte niemand seiner Ärzte an das Coronavirus. Er litt an trockenem Husten und Fieber - beides gängige Symptome bei einer Sars-CoV-2-Erkrankung, aber "alles sah nach einer Grippe aus", erinnerte sich seine Cousine Marcela Lastre im Gespräch mit dem US-Sender ABC.

Doch seine Symptome wurden schlimmer. Nur wenige Tage später kam er mit Atemnot ins Spital. Dort wurde er schließlich positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Sein Zustand verschlechterte sich enorm. Mario Jr. erlitt einen Herzinfarkt, brauchte einen Bypass und wurde schließlich an eine Beatmungsmaschine angehängt.

Alle starben an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden

Ein Corona-Test bei seiner Familie verlief zunächst negativ, doch dann zeigte auch Vater Mario erste Symptome. Marcelas Mutter, Alma, erzählt "Bild": "Er schloss sich in seinem Zimmer ein und verweigerte die Nahrungsaufnahme." Also kam auch der Vater ins Krankenhaus. Alle wurden noch einmal getestet - dieses Mal positiv.

Im Abstand von fünf Tagen wiesen alle Symptome auf. Schließlich kamen auch Mutter und Tochter ins Spital. Dann ging alles ganz schnell. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden starben Mario, Esperanza und Mario Jr. an dem Virus. Violeta war die einzige Überlebende.

Mittlerweile konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen, muss aber weiterhin in Isolation in ihrem Elternhaus leben. Ihr kleiner achtjähriger Sohn konnte in der Zwischenzeit bei Freunden unterkommen, allerdings weiß er vom Schicksal seiner Familie bisher nichts. Nun überlegt die Familie, wie man den Bub auf diese Schock-Nachricht beibringt.