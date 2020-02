Corona-Warnung jetzt auch für Fleisch, Eier und Milch

Nun wird erstmals empgohlen tierische Produkte im Hinblick auf die Coronavirus-Krise zu meiden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vor einer "möglichen Pandemie". Bisher stufe die WHO die Infektionen nicht als Pandemie ein, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag vor Journalisten in Genf. Die Welt müsse aber "alles" dafür tun, um sich auf eine "mögliche Pandemie" vorzubereiten.

Jetzt gibt es die nächste Schocknachricht. Das Deutsche Tierschutzbüro warnt vor dem Verzehr von tierischen Produkten. Denn viele dieser Produktem wie Fleisch, Milch oder Eier werden auch in Österreich aus dem Ausland importiert. Darunter auch China oder Italien, welche besonders stark vom Virus betroffen sind. Außerdem könne man oft nicht sicher sein, wo die Tiere geschlachtet oder verarbeitet wurden. Deshalb sollte man vor allem rohe, ungekochte Produkte meiden, da diese auch von der WHO als bedenklich eingestuft werden. "Wer hundertprozentig sichergehen will, dass er*sie sich nicht mit dem Virus ansteckt, sollte am besten kein Fleisch oder andere tierische Produkte kaufen und essen", heiß es in einer Aussendung des Tierschutzbüros.