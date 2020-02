Coronavirus: 10 Infizierte auf Kreuzfahrtschiff

3.700 Personen an Bord müssen nun 14 Tage in Quarantäne bleiben.

An Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes in Japan sind zehn Fälle des neuen Coronavirus festgestellt worden. Das gab das japanische Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. Zur Nationalität der Betroffenen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

3.700 Personen an Bord

Anlass für die Quarantäne-Maßnahme war ein 80-Jähriger aus Hongkong, der am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Mann sei am 20. Jänner in Tokios Nachbarstadt Yokohama zugestiegen und fünf Tage später in Hongkong von Bord der "Diamond Princess" gegangen, hieß es. Insgesamt befinden sich 3.700 Passagiere und Besatzungsmitglieder auf dem Schiff.