Weil ein Teilnehmer des Treffens vergangene Woche in Brüssel Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten gehabt haben soll, bleibt der deutsche Innenminister vorerst an seinem Wohnort in Ingolstadt.

Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, sagte am Montag, Seehofer und alle Mitglieder der deutschen Delegation seien nach der Reise negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Man wolle jedoch auch das Testergebnis der Kontaktperson noch abwarten. Der deutsche Innenminister bleibe deshalb vorerst an seinem Wohnort in Ingolstadt. Die Innenminister der EU hatten am vergangenen Mittwoch bei einem Sondertreffen in Brüssel über die angespannte Lage an der türkisch-griechischen Grenze beraten.