Italien griff bereits zu harten Maßnahmen und riegelte über ein Dutzend Regionen ab. Niemand kommt rein oder raus.

Drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien: Seit Sonntag sind ganze Regionen und Städten im Norden abgeriegelt, 16 Millionen Menschen sind betroffen. In Österreich ist die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen auf 102 gestiegen. Weltweit gab es 107.644 Corona-Patienten, 3.653 starben am Virus, geht aus Zahlen der Johns Hopkins University hervor.

Am späten Sonntagnachmittag stellte die Alitalia den Flugbetrieb in Mailand-Malpensa ein.