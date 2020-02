Coronavirus-Angst: Schweizer sperren ihre Armee weg

Manche Aktionen von Regierungen angesichts der Coronavirus-Bedrohung wirken nicht wirklich beruhigend auf die Bevölkerung: Die Schweizer verhängen im Kanton Tessin für Soldaten ein Ausgehverbot.

Tausende Soldaten müssen ab sofort im Schweizer Kanton Tessin (353.000 Einwohner) in den Kasernen bleiben: Die Armeeführung verhängte für alle Armeeangehörige in dem an Italien grenzenden Kanton ein Ausgehverbot. Dadurch solle vermieden werden, dass Soldaten sich weiterhin in der Zivilgesellschaft bewegen und vielleicht mit dem Coronavirus infiziert werden. Davon betroffen sind auch die Rekrutenschulen in Airolo, Monte Ceneri und Isone.