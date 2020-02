Coronavirus: Angst jetzt auch bei den Royals

Große Sorge bei den Royals vor einer Erkrankung am Coronavirus: Vier Kinder in der Schule von Prinz George und Prinzessin Charlotte, den Kindern von Prinz William, gelten als "Verdachtsfälle".

Großalarm im britischen Königshaus: Seit wenigen Stunden ist bekannt, dass auch in der Schule der Kinder von Herzogin Kate und Prinz William Coronavirus-Verdachtsfälle erkannt worden sind. Diese Schüler wurden in Krankenhäuser gebracht und werden aktuell auf eine Virus-Erkrankung getestet, berichtet "7.news". So wurden jetzt auch der sechsjährige Prinz George und auch seine Schwester, die vierjährige Prinzessin Charlotte, zur Sicherheit "isoliert".

© Getty Images

Vier Mitschüler der Eliteschule "Thomas's Battersea" in London seien eben von einem Skiurlaub in Italien zurückgekehrt - und dort "herrscht Ausnahmezustand", meinen britische Medien. Diese Kinder hätten auch Symptome gezeigt, die auf eine Coronavirus-Infektion hingewiesen hätten.