Coronavirus: BMW stoppt Produktion in China

Immer mehr Unternehmen ziehen Konsequenzen aus der weiteren Verbreitung des Coronavirus: Die skandinavische Airline SAS fliegt ab Freitag vorübergehend nicht mehr nach China.

Stockholm/München. Alle Flüge von und nach Shanghai und Peking bis zum 9. Februar werden gestrichen. Auch Egyptair hat vorerst alle China-Flüge ausgesetzt.

BMW schließt Werke

BMW hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus seine drei Werke in der Millionenstadt Shenyang geschlossen. Die einwöchigen Neujahrsferien seien jetzt um eine weitere Woche bis 9. Februar verlängert worden, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag in München. Nur die Büroangestellten arbeiten ab kommendem Montag wieder, jedoch von zu Hause aus.



Shenyang ist der weltweit größte Standort des Autobauers: Rund 18.000 Mitarbeiter fertigen dort jährlich eine halbe Million Autos sowie Motoren. Wie es ab 10. Februar weitergehe, sei noch offen, sagte der Sprecher.