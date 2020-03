Nun entscheidet sich auch Deutschland zu drastischen Maßnahmen.

Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montag 08.00 Uhr weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die "Bild-Zeitung" dies berichtet.

Der freie Warenverkehr soll aber gesichert werden. Auch Pendler dürfen weiter die Grenzen passieren.

Mit der Maßnahme will die Regierung in Berlin nicht nur die Corona-Pandemie eindämmen, sondern auch Hamsterkäufe durch Ausländer unterbinden. Diese hätten in den letzten Tagen bereits für Engpässe gesorgt.

Weitere Infos folgen