Coronavirus: Erster bestätigter Fall in New York

Die US-Millionenmetropole New York hat ihren ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Es handle sich um eine mehr als 30 Jahre alte Frau, die sich bei einer Auslandsreise im Iran angesteckt habe, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Frau befinde sich in Heimquarantäne.

Cuomo rief die Bürger zu Ruhe auf. Es gebe keinen Grund für "übermäßige Sorge", betonte der demokratische Politiker. In den USA war erst am Wochenende der erste Coronavirus-Patient gestorben. Insgesamt gab es nach Angaben der US-Seuchenkontrollbehörde CDC bis Samstag 15 Coronavirus-Fälle im Land, doch nur bei drei Personen sei es zu einer Übertragung in den USA gekommen. Alle anderen hätten sich im Ausland angesteckt.

In den USA ist der zweite Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handle sich um einen Bewohner eines Pflegeheims in einem Vorort von Seattle (US-Staat Washington), teilten die Gesundheitsbehörden in dem Westküstenstaat am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Der Mann sei über 70 Jahre alt gewesen und bereits am Samstag in dem Heim in Kirkland verstorben, heiß es.

In derselben Stadt war am Samstag ein über 50 Jahre alter Mann am Coronavirus gestorben. In dem Pflegeheim gibt es indes mehr als 50 weitere Verdachtsfälle. 27 Bewohner und 25 Mitarbeiter wiesen Symptome der Krankheit auf.