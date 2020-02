Coronavirus: Erstes Todesopfer in Japan

Genaue Todesursache von alter Frau steht aber noch nicht fest

In Japan ist erstmals ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Eine um die 80 Jahre alte Frau, die sich mit dem Erreger infiziert hatte, sei tot, teilte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato am Donnerstag mit. Noch sei aber unklar, ob sie an Covid-19 oder aus anderen Gründen gestorben sei.

Bei der Frau war das Virus erst nach ihrem Tod festgestellt worden. Sie lag seit dem 1. Februar im Krankenhaus. In Japan sollen in weniger als sechs Monaten die Olympischen Spiele in der Hauptstadt Tokio stattfinden.

In Festlandchina starben nach Behördenangaben bereits mehr als 1.360 Menschen an dem Virus. Insgesamt wurden dort fast 60.000 Infektionen registriert. Jeweils ein Todesfall wurde aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sowie von den Philippinen gemeldet.