Coronavirus-Fälle: Hotel in Innsbruck weiter gesperrt

Infektion in Südtirol bestätigt, neue Verdachtsfälle

In Rom durchgeführte Tests haben am Dienstag die Coronavirus-Infektion eines 31-jährigen Südtirolers bestätigt. Der Mann hatte sich in den vergangenen zwei Wochen in der Ortschaft Castiglione d'Adda in der Lombardei aufgehalten, in der die Infektion vergangene Woche ausgebrochen ist. Am Dienstagabend wurde vonseiten des Obersten Gesundheitsinstituts in Rom ein positives Ergebnis bestätigt.

Wie das Land Südtirol in einer Presseaussendung mitteilte, gab es am Dienstag vier neue Verdachtsfälle in Südtirol. Für einen dieser Fälle liegt inzwischen ein negatives Ergebnis vor. Die restlichen Analyse-Resultate sollen ehestmöglich mitgeteilt werden, hieß es.

In ganz Italien sind bisher nach Angaben des italienischen Zivilschutzes elf Todesopfer in Zusammenhang mit der in Norditalien ausgebrochenen Coronavirus-Epidemie registriert worden. Die Zahl der Infizierten kletterte unterdessen auf 322.