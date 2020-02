Coronavirus: Flieger mit Österreichern in Frankreich gelandet

Hierzulande würde es wohl Jahre dauern, in Wuhan baut man ein Spital in weniger als zwei Wochen. Das "Huoshenshan Krankenhaus", was übersetzt so viel heißt wie der "Berg des Feuergottes", soll 1000 Betten für Coronavirus-Infizierte bereitstellen. Letzte Woche startete der Bau, der jetzt in wenigen Tagen fertiggestellt werden soll. Hier der Bau im Schnelldurchlauf.

Chinese speed. #Wuhan's first 1000-bed #Coronavirus hospital, or #Huoshenshan hospital, is close to completion. It will be handed over after one day of medical equipment installation. #Huoshenshan literally means “the mountain for god of fire”. pic.twitter.com/biK6snhMT8