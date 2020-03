Coronavirus: Frontex-Mitarbeiterin in Polen infiziert

Eine Mitarbeiterin der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zählt zu den Patienten, bei denen in Polen das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde.

Warschau. Alle Frontex-Mitarbeiter, die mit der Erkrankten in Kontakt waren, seien gebeten worden, sich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben, sagte eine Frontex-Sprecherin am Montag der Nachrichtenagentur dpa in Warschau.

Laut Regierungschef Mateusz Morawiecki handelt es sich bei der Frontex-Beschäftigten um eine Spanierin. Zuvor war berichtet worden, dass die Frau mit dem Flugzeug aus Deutschland nach Polen eingereist sei. In Polen gibt es derzeit 16 bestätigte Fälle einer Covid-19-Erkrankung.

Die Frontex-Zentrale in Warschau sei am Montag vorübergehend geschlossen worden, damit die Räume desinfiziert werden können, sagte die Sprecherin der Grenzschutzagentur. Die Mitarbeiter würden ihrer Arbeit von zuhause aus nachgehen. Die Fortführung aller Frontex-Einsätze sei nicht beeinträchtigt.